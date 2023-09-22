أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة.. استقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، خلال منتصف التعاملات بمحلات الصاغة المصرية اليوم، استقراراً ملحوظاً، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2217 جنيهاً دون مصنعية، كما استقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2534 جنيهاً خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، بمنتصف التعاملات اليومية في محلات الصاغة، وفقاً لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقراراً بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2323 جنيهًا للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2217 جنيهاً للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 1900 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 1478 جنيهاً للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 22ـ9-2023، انخفاضًا بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 17736 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1927 دولارا.