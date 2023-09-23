وظائف أمن بفروع بنك مصر في 9 مناطق.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلن بنك مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لوظائف خالية للعمل في وظيفة أمن بفروع البنك المختلفة في 9 مناطق.

وأوضح البنك في إعلانه عن الوظائف المتاحة، التفاصيل الكاملة الخاصة بها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة لتلك الوظائف ومسؤوليات العمل والمناطق المتاح بها تلك الفرص، فضلا عن كيفية التقديم لها، وفق الصفحة الرسمية للبنك، كالتالي:

المناطق المطلوب التعيين بها

وحدد بنك مصر عدد 9 مناطق مختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، والمطلوب بها موظفين أمن في فروع البنك المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

- جنوب الدلتا.

- شرق الدلتا.

- القناة.

- سيناء.

- البحر الأحمر.

- أسوان.

- أسيوط.

- الدقهلية.

- كفر الشيخ.

مسؤوليات وظائف الأمن في بنك مصر

يقوم المقبول في وظائف بنك مصر بكافة الأمور المتعلقة بتأمين فروع ومقرات البنك طبقا للوائح و التعليمات المنظمة، وفيما يلي الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر في فروعه المختلفة:

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- يجب أن يكون المتقدم لوظائف بنك مصر ليس له أقارب يعملون حالياً في بنك مصر حتى الدرجة الرابعة.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف الأمن في 9 مناطق مختلفة في بنك مصر الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف الشهير لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة للبنك.