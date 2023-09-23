زلزال يضرب جنوب المحيط الهادي بقوة 5.1 درجة

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، مملكة تونجا، الواقعة جنوب المحيط الهادي، على عمق 132 كيلومترا، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ونشرها عبر موقعه الإلكتروني، عن وقوع بؤرة هزة زلزال ضرب تونجا، على مسافة 271 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من نوكو ألوفا عاصمة المملكة.

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأووروبي المتوسطي، وقوع بؤرة زلزال تونجا، على مسافة 35 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من نيافو.