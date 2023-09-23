مع قرب طرح إعلان جديد.. خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن قرب طرح إعلان جديد لشقق الإسكان الاجتماعي، متوقعا أن يكون نهاية سبتمبر الجاري.

ومع انتظار وترقب الإعلان عن تفاصيل الطرح الجديد في المدن المختلفة، نعرض فيما يلي كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ويمكن حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في المدن الجديدة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي وخدمات التمويل العقاري من هنـــــــا.

- اختيار حساب جديد.

- تسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بالشخص من اسمه وعنوانه ومهنته وعمره.

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.

- ستصلك رسالة عبر الهاتف المحمول تحتوي على الرقم السري الخاص بالحساب الجديد، ويجب عليك الاحتفاظ بها لأنك ستستخدمها عند سداد قيمة مقدم جدية الحجز.

- اختر المشروع الذي تريد الحجز به، واختر من الوحدات المطروحة في المكان الذي تريده.

عندما تصلك رسالة نصية بالقبول قم بسداد مبلغ جدية الحجز، ثم تحميل كراسة الشروط من موقع الصندوق.