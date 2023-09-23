أبرز تصريحات المستشار معتز خفاجي في آخر ظهور إعلامي قبل وفاته

حل المستشار الراحل معتز خفاجي، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، الذي توفي قبل قليل، ضيفا على برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز، عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، وتحدث في آخر حوار له عن قضية «خلية الصواريخ» وغيرها من الأشياء. ويرصد «الوطن» أبرز ما جاء في حواره الأخير.

وقال خفاجي، إن مصر عانت كثيرا خلال السنوات الماضية، موضحًا: «الله يكون في عون الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية الثورة وحتى الآن، وكل القضايا التي فصلت فيها تعتبر استنزافا لمقدرات الدولة المصرية».

حادث اغتيال النائب العام هشام بركات

وأضاف أن المقربين من النائب العام السابق، هشام بركات، كانوا يتوقعون أن تستهدفه جماعة الإخوان الإرهابية، لذلك حذروه من أن يستخدم خط سيره المعتاد، لكن رده كان «الحارس هو الله».

وأكمل الراحل أن مصر تتميز بالترابط، ما بين المسيحيين والمسلمين، وكل مكونات الدولة المصرية، ولكن من خلال مخطط مخابراتي أدارته دول مختلفة، حاولت جماعة الإخوان الإرهابية، تفكيك بعض الدول ونجحت في ذلك، حيث فككت اليمن وسوريا وليبيا والعراق وأصبحت دولا داخل الدولة.

وأشار إلى أن الإرهابي محمود شعبان، يدعم الفكر الجهادي، وسافر إلى سوريا لدعم الإرهابيين، موضحًا: «قال عن سفره إلى سوريا إنه كان يخطب في المجاهدين حتى يثبت عقيدتهم، وجريمته أنه ينتهج فكر داعش الذي ينص على عدم وجود دولة».