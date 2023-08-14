معتز خفاجي: حرصت على معرفة سبب وجود كل متهم في اعتصامي رابعة والنهضة

قال المستشار معتز خفاجي، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن الأمن فض اعتصامي رابعة والنهضة بناء على قرار النائب العام، ومنحت قوات الأمن للمعتصمين فرصة للخروج الآمن، وهناك من رفضوا الخروج فألقي القبض عليهم، وهؤلاء أصبحوا المتهمين في قضيتي النهضة ورابعة.

خفاجي: تم الإفراج عن كل من أثبت أنه لم تكن علاقة بالاعتصام

وأضاف «خفاجي» خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، كنت حريصا على معرفة سبب وجود كل متهم في مكان الاعتصام وقت القبض عليه، وكل من أثبت أنه لم تكن علاقة بالاعتصام أو ألقي القبض عليه وهو مار مصادفة، أو رجل يبيع الشاي في مكان الاعتصام من قبل الاعتصام، أفرج عنهم فورا.

أحكام ضد قيادات الإخوان للتحريض

وأوضح أن القيادات المُحرضة صدرت ضدهم الأحكام فور ثبوت التهمة عليهم بالأدلة، وأن المعتصمين واجهوا تهمة الفعل الإجرامي بالاشتراك، ويحكم عليهم جنائيا.