موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. خلال أيام

انتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من جميع الأعمال المتعلقة بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي الجديد، والمقرر أن يبدأ اعتبارًا من يوم 20 سبتمبر الجاري، ويسعى الطلاب لمعرفة موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وبحسب تصريحات لسيد عطا، رئيس قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي، السابقة لـ«الوطن»، فإنّ من المقرر إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، خلال أيام قليلة، عقب الانتهاء من جميع الأعمال المعلقة بالنتيجة.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

من المقرر إتاحة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، بجميع نوعياته سواء التعليم الصناعي أو الزراعي أو التجاري، ومن ثم يمكن للطلاب الحصول على النتيحة عقب إتاحتها مباشرة بمجرد كتابة رقم الجلوس.

الجامعات التكنولوجية التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية

وتوضح «الوطن» الجامعات التكنولوجية التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية، في إطار دورها الخدمي التعليمي والتربوي، وهي: «الجامعات التكنولوجية في مصر - جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة شمال القاهرة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة مصر الدولية التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة قويسنا التكنولوجية، وجامعة الأقصر التكنولوجية».