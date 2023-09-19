رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تظهر خلال أيام

قال السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، هو آخر يوم لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لمختلف التخصصات، مؤكدا أنّ موقع التنسيق يعمل بكفاءة هائلة ويستقبل العديد من الرغبات، ورابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 سيدرج عليه النتائج خلال أيام.

وأوضح المشرف على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّ رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، هو نفس رابط التسجيل من خلال موقع التنسيق، وعقب الانتهاء من تسجيل الرغبات، تبدأ اللجان المختصة في الوزارة فرزها لتوزيع الطلاب في الكليات والمعاهد المختلفة، وفقا للقواعد المتفق عليها بالمجلس الأعلى للجامعات الذي يرأسه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف «عطا»، أنّ العمل على مرحلة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، يستغرق جهدا ووقتا كبيرا في فرز الرغبات وتوزيعها، لزيادة أعداد الطلاب المسجلين بهذه المرحلة من كليات ومعاهد مختلفة.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأوضح مكتب التنسيق خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، من خلال عدة خطوات، كما يلي.

- الدخول إلى رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 https://tansik.digital.gov.eg/application.

- اختيار أيقونة خدمات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

- اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

- اختيار الشهادة التي حصل عليها الطالب «ثانوي عام - دبلوم».

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- كتابة الرقم التأكيدي.

- وبعد هذه الخطوات ستظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.