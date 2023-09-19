تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الفرصة الأخيرة للتسجيل اليوم

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ اليوم الثلاثاء 19-9-2023، هو آخر موعد للتسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لمختلف التخصصات، حيث يستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال طلبات الراغبين من الطلاب حتى الساعة السابعة مساء.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وذكرت وزارة التعليم العالي في منشور صادر عنها، أنّ إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يكون خلال 5 أيام بعد إغلاق باب التسجيل مساء اليوم، حيث تبدأ اللجنة العليا للتنسيق أعمالها، من خلال فرز رغبات الطلاب وتوزيعهم على الكليات المختلفة، وفقا للقواعد والضوابط التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

كليات متاحة في تنسيق الدبلومات الفنية

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة الإسكندرية

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة حلوان

- كلية تجارة جامعة بورسعيد

- كلية تجارة جامعة كفر الشيخ

- كلية تجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

- كلية تجارة جامعة المنصورة.

- كلية تجارة جامعة دمياط

- كلية تربية جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة السويس

- كلية تربية جامعة كفر الشيخ

- كلية تربية جامعة حلوان

- كلية تجارة جامعة الزقازيق

- كلية تجارة جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة دمياط

- كلية تجارة جامعة أسوان

- كلية تربية مدينة السادات

- كلية تجارة جامعة الإسكندرية

- كلية تجارة جامعة دمنهور

- كلية تجارة جامعة جنوب الوادي

- كلية تجارة جامعة العريش

- كلية تجارة جامعة السويس

- كلية تربية جامعة سوهاج

- كلية تجارة جامعة أسيوط

- كلية تجارة مدينة السادات

- كلية تجارة جامعة بنها

- كلية تجارة جامعة طنطا

- كلية تجارة جامعة الإسكندرية

- كلية تجارة جامعة دمنهور

- كلية تجارة جامعة الزقازيق

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم

- كلية تجارة جامعة عين شمس

- كلية تجارة جامعة جنوب الوادي

- كلية تجارة جامعة سوهاج

- كلية تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان

- كلية تجارة جامعة بني سويف

- كلية تجارة جامعة أسوان

- كلية تجارة جامعة القاهرة

- كلية تجارة جامعة أسيوط

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات جامعة بور سعيد

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة شرق بورسعيد

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة طيبة