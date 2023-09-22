استقرار أسعار صرف الدولار في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بنهاية التعاملات في مختلف البنوك اليوم، وبلغ سعره اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

وسجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه، للبيع وفقا لبنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.