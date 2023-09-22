أعلى شهادات الادخار في البنوك 2023.. عوائد تصل إلى 20% سنويا

تتنافس البنوك في تقديم أعلى شهادات ادخارية لجذب العملاء، وأبرز الشهادات ذات العائد المرتفع هي الثابتة طوال المدة، ودورية صرف شهريًا، وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023 في البنوك.

شهادة البنك الأهلي المتحد

شهادة البنك الأهلي المتحدة يطلق عليها بريميم، ومدتها 3 سنوات، والعائد 20%، والحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه، ودورية الصرف شهريًا.

شهادة بنك المشرق

شهادة بنك المشرق، مدتها 3 سنوات، والعائد 19.5% سنويًا، ودورية الصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

شهادة البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد 19% سنويًا، والمدة 3 سنوات، بدورية صرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

شهادة بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة شهادة بريمو جولد، ومدتها 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه، ودورية الصرف شهريًا، والعائد ثابت 19% سنويًا.

شهادة بنك قناة السويس

شهادة بنك قناة السويس، العائد 19% سنويًا، ودورية صرف العائد شهريًا، والمدة 3 سنوات، وبالنسبة للحد الأدنى للشراء ألف جنيه.