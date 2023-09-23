«رياضة الإسكندرية»: تدريبات الجوالة تهدف لتنمية مهارات الطلائع

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ممثلة في الإدارة العامة للشباب، نفذت تدريب فريق الجوالة بمركز شباب السيوف، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بالأنشطة الكشفية، وتنمية مواهب الطلائع.

الارتقاء بمواهب الجوالة

وأضافت أن التدريب يهدف إلى الارتقاء بمهارات الجوالة من خلال تنمية معارفهم واتجاهاتهم الصحيحة، وتفعيل دور أعضائها في المجتمع لتحقيق شعار الجوالة والخدمة العامة، إلى جانب إكساب الجوالين القيم والمثل العليا وزيادة روح التعارف وتبادل الخبرات، والتعريف بأهمية التقاليد في الحركة الكشفية وأهمية العمل من خلال الطريقة الكشفية.

تدريبات طلائع التوجيه والتأهيل المهني

وأضافت صفاء الشريف، أن المديرية نفذت أيضا تدريبات طلائع شعبة التوجيه والتأهيل المهني بمركز شباب السيوف 2، واستفاد منها 10 طلائع.

جدير بالذكر أن الشعب التخصصية عددها 75 شعبة، بإجمالي عدد مستفيدين 1425 طليعا وطليعة.