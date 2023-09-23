وظائف مطلوبة في السعودية برواتب مجزية.. تعرف على الشروط

استعرض موقع «فرصنا»، أحد المنصات الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المعنى، بعض الوظائف داخل مصر وخارجها، وتحديدا في المملكة العربية السعودية، بشرط توافر مجموعة من الخبرات والمؤهلات.

ويمكن التقديم للوظائف من خلال رابط التقديم السريع، الذي تتضمنه كل وظيفة. وجاءت تفاصيل الوظائف المتاحة للعمل خارج مصر على هذا النحو:

وظيفة مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: مصنع بودرة الطلاء.

مقر التقديم للعمل: وسط البلد - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: من 25 إلى 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: مصنع الضحيان لألواح الألومنيوم.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو- الأزبكية - البساتين- التبين- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة .

الحاسب الآلي: جيد .

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الحوافز الإضافية: من 1000 إلى 5000 ريال سعودي ما يعادل 41486.89 جنيه مصري.

وظيفة مسؤول حجز بالطيران السعودي (flyadeal)

اسم الشركة: أفيا بارتنر.

مقر التقديم للعمل: الجيزة - الجيزة.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

وظيفة مدير تسويق

اسم الشركة: شركة شنب للخدمات اللوجستية.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو- الأزبكية- البساتين- التبين- القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

سنوات الخبرة: من 5 إلى ‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: من 30 إلى 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000 - 4500 ريال سعودي ما يعادل 37338.20 جنيها مصريا.

أخصائي تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

اسم الشركة: عالم الأكواخ.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنوات الخبرة: من سنتين إلى ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة .

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2000 ريال سعودي ما يعادل 16594.76 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 300 ريال سعودي.

وظيفة خدمه عملاء

اسم الشركة: عالم الاكواخ.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة .

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2000 ريال سعودي، ما يعادل 16594.76 جنيها مصريا.

وظيفى نجار موبيليا

اسم الشركة: عالم الاكواخ .

مقر العمل: الخليفة - الدراسة - السيدة زينب - الظاهر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1500 - 2000 ريال سعودي ما يعادل 16594.76 جنيها مصريا.

الحوافز الاضافية: 300 ريال سعودي.

مشرف تركيبات (محطات كهرباء - كابلات)

اسم الشركة: Confidential.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 25 - 44 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 - 4000 ريال سعودي، ما يعادل 33189.51 جنيها مصريا.

وظيفة مبيعات الكترونية

اسم الشركة: الحربي للتجارة .

مقر العمل: جدة - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنتان-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة - التسويق).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000 - 27000 ريال سعودي ما يعادل 224029.21 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 100 - 1500 ريال سعودي ما يعادل 12446.07 جنيه مصري.