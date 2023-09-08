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«سلامة الغذاء»: أي سلعة تدخل مصر يتم فحصها طبقا لمعايير الهيئة

كتب:

مريم جاد
08:56 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن قانون سلامة الغذاء منذ 2017 وهناك ضوابط ومعايير له، خاصة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لديها قواعد ومعايير ملزمة وقوية تحدد آلية دخول أي سلع غذائية لمصر.

المادة الغذائية التي تدخل مصر تفحص بشكل مستند للقواعد

وأضاف رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال لقاء تلفزيوني على قناة «الحياة» عبر برنامج «بصراحة»، الذي تقدمة الإعلامية رانيا هاشم، أن المبيدات والمواد الكيماوية الملامسة للطعام، وغيرها من محتوى المادة الغذائية، التي تدخل مصر، تُفحص بشكل مستند للقواعد، أما عن اللحوم المستوردة من الخارج فهي مذبوحة بطريقة متسقة مع الشريعة الإسلامية والهيئة البيطرية تشرف عليها.

سلع غذائية تاريخ صلاحيتها متوائم مع المواصفات المصرية

وتابع بأن اللحوم والدواجن أو أي سلعة لها تاريخ صلاحية متوائم مع المواصفات المصرية لفترات الصلاحية، وكل منتج له فترة، فالألبان المجففة واللحوم والدواجن والأسماك كل نوع له فترة صلاحية محددة خاصة به.

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