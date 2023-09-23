رئيس مجلس السيادة السوداني: لم نطلب دعما عسكريا وأفضل الحل السلمي للأزمة

كشف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة تفاصيل ما طلبه خلال جولته الخارجية الإقليمية الأخيرة.

يفضل التوصل إلى حل سلمي للصراع

وأوضح البرهان في حواره مع «رويترز» أنه لم يطلب دعمًا عسكريًا خلال جولته الإقليمية، وأنه يفضل التوصل إلى حل سلمي للصراع الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين.

وأشار أنه طلب من بعض الدول التوقف عن إرسال مرتزقة لدعم قوات الدعم السريع.

وكان البرهان قد أجرى سلسلة من الزيارات الخارجية في الأسابيع الأخيرة بعد بقائه في السودان خلال الأشهر الأولى من الحرب في ظل تصاعد القتال.

الغرض من الزيارات كان البحث عن حلول

وأوضح البرهان أن الغرض من الزيارات كان البحث عن حلول، وليس الدعم العسكري، موضحًا: «طلبنا مساعدتنا لمراقبة الحدود لوقف تدفق المرتزقة، لأنهم سيكونوا خطرا في المستقبل على بلادنا».