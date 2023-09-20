سامح شكري: خطة عمل لمعالجة أزمة السودان بجميع جوانبها

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ الجهد المصري خلص إلى بلورة خطة عمل لمعالجة الجوانب السياسية والعسكرية والإنسانية، خاصة ما يتعلق بمجالات رعاية جرحى الحرب المدنيين ودعم المؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها من المؤسسات التي تقدم المساعدة للفارين من الحرب في دول الجوار ودعم إنشاء مستودعات للأغراض الإنسانية في دول الجوار، لضمان وصول الإمدادات الإغاثية للمواطنين داخل وخارج السودان.

وأضاف شكري، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مصر حرصت على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة وفتحت أبوابها أمام النازحين السودانيين واستقبلت حتى تاريخ اليوم، وعددهم 310 آلاف سوداني شقيق، وبذلت مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني المصري جهودا مضنية لتقديم الدعم الإنساني والطبي والنفسي للوافدين، وتلبية احتياجاتهم، وستواصل الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة تجاه الوافدين من السودان وغيرهم ممن تستضيفهم على أرضها.

وتابع أنّه لا ينبغي أن تتحمل دول الجوار وحدها وطأة الأزمة، فاستنفاذ موارد تلك الدول ومفاقمة الأعباء والضغوط التي يتعرض لها قطاع الخدمات العامة بها، من شأنه زيادة هشاشة المجتمعات المحيطة بها، وخلق تنافس على الموارد وفرص كسب العيش على نحو قد يهدد التعايش السلمي ويدفع إلى حركات الهجرة غير الشرعية، لذا يظل التقاسم المنصف للأعباء والمسؤوليات الحل الأوحد لتخفيف الأعباء الواقعة على كاهل تلك الدول، والتعامل مع أزمة النازحين على نحو فعال ومستدام في ظل غياب آفاق واضحة للحل.