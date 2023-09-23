حالة الطقس في أول أيام فصل الخريف 2023.. انخفاض درجات الحرارة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في أول أيام فصل الخريف 2023، إذ تسود أجواء خريفية على كل الأنحاء، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد.

سحب منخفضة وأجواء لطيفة على معظم الأنحاء

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الرطوبة ليلا على كافة الأنحاء، ما يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة، وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء.

شبورة كثيفة على بعض المناطق

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية في أول أيام فصل الخريف 2023 على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة أول أيام فصل الخريف 2023

القاهرة 33 - 24.

العاصمة الإدارية 33 - 24.

أكتوبر 34 - 23.

بنها 33 - 24.

دمنهور 32 - 24.

وادي النطرون 34 - 24.

كفر الشيخ 32 - 23.

المنصورة 33 - 23.

الزقازيق 34 - 24.

شبين الكوم 34 - 24.

طنطا 33 - 24.

دمياط 32- 25.

بورسعيد 31 - 25.

الإسماعيلية 34 - 23.

السويس 34 - 23.

العريش 32 - 24.

رفح 31 - 24.

رأس سدر 34 - 24.

نخل 34 - 18.

كاترين 32 - 16.

الطور 33 - 26.

طابا 34 - 25.

شرم الشيخ 36 - 27.

الإسكندرية 30 - 22.

العلمين الجديدة 29 - 22.

مطروح 29 - 20.

السلوم 31 - 19.

سيوة 32 - 20.

رأس غارب 36 - 25.

الغردقة 37 -26.

سفاجا 37 - 26.

مرسى علم 38 - 26.

شلاتين 37 - 27.

حلايب 33 - 27.

أبو رماد 35 - 28.

رأس حدربة 34 - 29.

الفيوم 34 -25.

بني سويف 34 - 23.

المنيا 34 - 22.

أسيوط 35 - 23.

سوهاج 36 - 23.

قنا 39 - 25.

الأقصر 38 - 25.

أسوان 38 - 25.

الوادي الجديد 38 - 23.

أبوسمبل 37 - 25.