«الأرصاد»: استقرار تام في الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 33

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مصر تشهد استمرار حالة الاستقرار التام في الأحوال الجوية والتحسن الكبير في درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد: «ما زلنا نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة في فترة الصباح الباكر حيث تحجب جزءًا من أشعة الشمس وتلطف الأجواء بشكل كبير وهو ما يقلل من الإحساس بنسب الرطوبة».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «تقليل الإحساس بنسب الرطوبة يجعلنا نشعر بالانخفاض في قيم الحرارة والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، وفي فترة الظهيرة ومع شدة الإشعاع الشمسي، سنشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية بجنوب الصعيد وجنوب سيناء».

وأوضحت أنّه مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل يحدث انخفاض في قيم الحرارة نشعر به بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، والصغرى على المناطق الشمالية تكون بين 23 إلى 24 درجة مئوية، والأجواء لطيفة تماما في معظم محافظات الجمهورية.