«تضامن قنا»: إجراء 1147 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى مجانا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، جمعية الأورمان، في تنفيذ 1147 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة قنا، وذلك منذ بدء عمل الجمعية وإلى الآن، من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

العمل بروح الفريق

وقال حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، «إننا في قنا نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى»، معربا عن شكره لكل مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية، وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالي المحافظة، منوهًا أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفي جميع مراكز المحافظة.

استقبال مرضى القلب بالمجان

وأشار «شعبان» إلى أن جمعية الأورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

وأضاف أن الجمعية نجحت، حتى الآن، من إجراء 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان.