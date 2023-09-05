تفاصيل إنشاء مبنى لكلية طب الأسنان في سوهاج بتكلفة 193 مليون جنيه

واصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولاته التفقدية للإنشاءات التعليمية الجديدة بالحرم الجامعي الجديد، حيث تفقد مبنى كلية طب الأسنان للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، وصاحبه كل من الدكتور عبدالناصر يس، والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة، والمهندس عادل محمود مدير المشروعات بالإدارة.

تأهيل الطلاب في مجالات طب الأسنان

وقال الدكتور حسان النعماني، إن كلية طب الأسنان ستكون إضافة جديدة متميزة لكليات جامعة سوهاج، ومجهزة طبقاً لمعايير الجودة لتأهيل الطلاب في مجالات التخصص بطب الأسنان، والمساهمة في تطوير مستوى الخدمة الطبية، وتوفير التخصصات العلاجية المطلوبة من خلال أقسام الكلية المختلفة.

تجهيز المبنى على أحدث الطرز

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، أن المباني في كلية طب الأسنان يتم تجهيزهما على أحدث الطرز المعمارية الحديثة، من حيث التأسيس والبنية التحتية التكنولوجية، مضيفاً أن تكلفة المشروع 193 مليون جنيه، ومن المقرر إنهائه في 6 مارس 2024.

وأشار المهندس حسين محمدين إلى أن المبنى يقام على مساحة 6 آلاف م2، ويتكون من بدروم وأرضي و4 أدوار، ويضم 6 مدرجات سعة كل مدرج 500 طالب وطالبة، إلى جانب 8 عيادات وفصول دراسية وقاعات متعددة الأغراض وغرف إدارية وخدمات.