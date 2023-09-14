جامعة عين شمس تحصد المراكز الأولى في 11 مجالا بأسبوع شباب الجامعات

نجح وفد جامعة عين شمس، المشارك في أسبوع شباب الجامعات الـ13 بجامعة حلوان في الحصول على المستوى الأول في المجالات التالية: «الدين للحياة - التطبيقات العلمية والبيئية - الفنون والآداب - الاقتصاد والمواطنة - التطلع للقيادة - مهارات الحياة - الكرنفال - الخدمة العامة وتنمية المجتمع - التقاليد والفنون الكشفية - الصحة والرياضة - القيم والاتجاهات الكشفية».

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم سعيد أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم ربيع رئيس بعثة جامعة عين شمس، وطارق أحمد القائم بأعمال مدير عام رعاية شباب الجامعة ومدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وأسماء علي خاطر.

اختتام فعاليات أسبوع شباب الجامعات

وعلى جانب آخر، اختتمت فعاليات أسبوع شباب الجامعات والذي أقيم بجامعة حلوان وسط أجواء احتفالية وسعادة من الطلاب، في تجمع هو الأكبر والأهم على مستوى الخدمات المصرية.

وشهدت فعاليات أسبوع شباب الجامعات، منافسة قوية وتنافسًا على أعلى مستوى في العديد من المجالات ولا سيما مجال الجوالة والخدمة العامة إذ حصدت جوالة جامعة عين شمس المركز الأول في جميع الدروع.