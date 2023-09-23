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طالبة بجامعة الطفل بالسويس تفوز في مسابقة أكاديمية البحث العلمي للفيزياء

كتب:

حمدي عبد الله
11:47 ص | السبت 23 سبتمبر 2023
يارا المحمدي الطالبة في جامعة الطفل

يارا المحمدي الطالبة في جامعة الطفل

أعلنت جامعة السويس نتائج مسابقة البحث العلمي في الفيزياء، التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وشاركت بها الجامعات المختلفة الخاصة بالطفل.

وفازت يارا إيهاب المحمدي، الطالبة في جامعة الطفل التابعة لجامعة السويس، في مسابقة الفيزياء القومية التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور محمود صقر.

رئيس الجامعة يهنئ الطالبة الفائزة

من جانبه، أرسل الدكتور أشرف محمد حنيجل، رئيس جامعة السويس، برقية تهنئة إلى الطالبة الفائزة، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز، الذي شرّف كل منسوبي الجامعة، متمنيًا لها دوام التوفيق والرقي.

كما توجه رئيس الجامعة بالتحية لأسرة الطالبة يارا المحمدي على رعايتهم المُثلى لها وتشجيعهم ودعمهم المستمر لإمكانتها، متمنيا دوام التوفيق لفريق جامعة الطفل بإشراف الدكتور ريهام سلامة، مسئول جامعة الطفل بجامعة السويس، وتحقيق المزيد من الفوز في مختلف المحافل العلمية.

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