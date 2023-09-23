دورة تدريبية لكيميائي «مياه أسيوط» على تشغيل برنامج دلائل وخرائط الجودة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، دورة تدريبية لتشغيل برنامج «WQi & MWQI» الخاص بدلائل وخرائط جودة مياه الشرب، بمركز التدريب بالشركة.

التحول الرقمي

استهدفت الدورة التدريبية كيميائيّ محطات المياه وجودة المياه بقطاع المعامل بالشركة، تحت رعاية الشركة القابضة للمياه، وذلك في إطار الاهتمام بالتحول الرقمي وإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وتحليل بيانات قطاع المعامل، كهدف أساسي من أهداف الشركة القابضة للمياه.

تدريب العنصر البشري

أكد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أهمية تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين، بما يساعد على رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وبرامج التدريب لمواكبة التكنولوجيا بما يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

مطابقة للمواصفات

وأضاف «الشرقاوي» أن البرنامج التدريبي جاء لدعم الفكر المائي بأهمية إنتاج المياه المطابقة للمواصفات من محطات المياه وما يتبعها من مراقبة مراحل الإنتاج، ابتداء من مصادر المياه وحتى ضخها من محطة الإنتاج، من خلال تحديث المعامل وإمدادها بالأجهزة الحديثة وتدريب الكيميائيين والفنيين وتوفير كيماويات المعالجة بعد التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات واستخدامها الاستخدام الأمثل مما يعود بالنفع على الصالح العام.