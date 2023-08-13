رابط الاستعلام عن نتيجة مدرسة مياه أسيوط بالرقم القومي.. الأوراق المطلوبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط والوادي الجديد أسماء الطلاب المقبولين للالتحاق بالمدرسة الفنية للمياه، بعد الانتهاء من فحص أداء الطلاب المستوفين للشروط وتقييم درجاتهم باختبارات القدرات واختبار تحريري، ومقابلة شخصية، وفقا لبيان المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط والوادي الجديد.

وأضاف على الشرقاوي أنه جرى اختيار الطلاب المقبولين للالتحاق بالمدرسة وفقا للأعلى درجة في اختبار القدرات والتحريري والإلكتروني.

رابط نتيجة مدرسة المياه

وأوضح على الشرقاوي، أنه على الطلاب المقبولين للالتحاق بالمدرسة المعلن عنهم بالموقع الرسمي للشركة حيث يمكن معرفة النتيجة من هنا، سرعة تقديم المستندات والأوراق المطلوبة بداية من 14 أغسطس الجاري حتى الاثنين الموافق 21 أغسطس من نفس العام بمواعيد العمل الرسمية ماعدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية.

مصروفات التقديم للشركة

وأوضح أنه يتم دفع مصروفات المدرسة وقدرها 150 جنيه، بمقر المدرسة الثانوية الفنية للمياه بمدينة أسيوط الجديدة، حال تقديم المستندات ولا يتم استردادها حال عدم الالتحاق بالمدرسة.

وفي حالة التخلف عن موعد تقديم المستندات المطلوبة سيسقط حق الطالب في التقدم، ويتم شطبه من كشوف المتقدمين ولا يحق لولي أمره المطالبة بتنسيقه ضمن المقبولين بالمدرسة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وكشفت الشركة عن الأوراق المطلوبة للتقديم وهي،

- أصل استمارة الشهادة الإعدادية وصورتين منها.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة وصورتين منها.

-ملف تقديم تعليم فني من المكتبة به طلب التحاق.

- تعهد العدد والآلات موقع عليه من عدد موظفين ضامنين ومختوم بخاتم الشعار من أي جهة حكومية.

-إقرار الحالة الصحية معتمد من الوحدة الصحية يفيد بأن الطالب خالي من أي تشوهات بالعظام.

- 10 صورة شخصية حديثة للطالب مقاس 4×6 مدون عليها اسم الطالب أسفل الصور.

- 1 طابع تعليمي فئة 10 جنيهات و2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة واحد جنيه، وطابع دمعة فئة واحد جنيه عدد 1 طابع تنمية موارد فئة 2 جنيه.

- سداد المصروفات الخاصة بالتربية والتعليم في البريد وإحضار أصل إيصال السداد بالإضافة إلى صورة منه.