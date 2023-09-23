موعد ‎تغيير التوقيت الصيفي 2023.. «فاضل قد إيه وتظبط ساعتك للشتاء»؟

أسابيع قليلة تفصلنا عن تغيير التوقيت الصيفي الذي استمر العمل به لمدة 6 أشهر، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2023 ف مصر، ويهتم العديد من المواطنين بمعرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي حتى يتمكّنوا من ضبط الساعات الخاصة بهم على التوقيت الشتوي المنتظر.

وأعلن مجلس الوزراء في وقت سابق عن موعد تغيير التوقيت الصيفي، إذ أنَّه حدد موعد بدء تطبيقه ونهاية العمل به، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023، والتي جاءت كالتالي:

موعد تغيير التوقيت الصيفي

وعن موعد تغيير التوقيت الصيفي، فأعلن مجلس الوزراء سابقا ان التوقيت الصيفي تم تطبيقه في آخر جمعة من شهر إبريل الماضي، ويستمر حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم تغيير التوقيت الصيفي مع حلول منتصف الليل من آخر جمعة في شهر أكتوبر المقبل.

وعند المدة المتبقية من تطبيق التوقيت الصيفي، فالمتبقي من الزمن ما يقرب من شهر حتى يتم تغيير التوقيت الصيفي ليبدأ التوقيت الشتوي، ليقوم حينها المواطنين بتأخير الساعات الخاصة بهم لمدة 60 دقيقة.