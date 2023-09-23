رئيس حي العامرية: إزالة بناء مخالف على طريق الإسكندرية الصحراوي

كشف السيد موسى رئيس حى العامرية أول بالإسكندرية عن تفاصيل حملات التصدي لمخالفات البناء في نطاق الحي، وقرارات الإزالة التي جرى تنفيذها.

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الحي نفذ حملة تحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي، وبقيادة نائب رئيس الحي والإدارات المعنية، للعمل على وقف وإزالة أى أعمال بناء مخالف بنطاق الحى.

إزالة أعمدة خرسانية

أوضح رئيس حي العامرية أول أن الحملة أسفرت عن إيقاف أعمال حالة بناء بدون ترخيص بالطريق الصحراوى ك 27 بجوار محطة السوبر جيت، وكانت عبارة عن أعمدة خرسانية للشروع فى بناء منشآة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتمت إزالة المخالفة عن طريق إدارة الإزالة الفورية وإدارة إشغال الطريق والإدارة الهندسية.

ولفت إل أنه تم التحفظ على مواد البناء وإحالة المحضر إلى وكيل النائب العام للتصرف القانونى.

وأشار «موسى»إلى أن الحملات مستمرة لفرض الإنضباط وهيبة الدولة، وتنفيذ القانون والقرارات المنظمة للبناء بنطاق الحى، مشددا عل أنه لن يسمح بأى مخالفة حرصاً على إحترام القانون ، منوها إل أنه على من يرغب فى البناء الحضور إلى المركز الذكى بالحي أو المركز النموذجى بالمحافظة، للحصول على الترخيص اللازم لعدم تعرضة للمسائلة القانونية وإزالة البناء المخالف.