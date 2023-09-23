سعر الريال السعودي اليوم السبت 23-9-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 23-9-2023 في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، حيث سجل الريال السعودي 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء في بنك مصر. وتستعرض «الوطن» أسعار الريال السعودي اليوم خلال بداية التعاملات في آخر تحديث للأسعار، وفقاً لما أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم خلال بداية التعاملات: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم خلال بداية التعاملات : 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم خلال بداية التعاملات : 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم خلال بداية التعاملات: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم خلال بداية التعاملات : 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم خلال بداية التعاملات : 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم خلال بداية التعاملات : 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم خلال بداية التعاملات : 8.209 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم خلال بداية التعاملات : 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم خلال بداية التعاملات : 8.18 جنيه للشراء.