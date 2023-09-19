استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في البنوك المصرية على الأسعار التي أعلنت خلال تعاملات أمس الاثنين عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية ليسجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- يبلغ سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم داخل بنك مصر 8.22 جنيه بيعا و8.19 جنيه شراءً.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- وبالنسبة لسعر الريال الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس يبلغ 8.19 جينها للشراء و 8.25 جنيه للبيع.