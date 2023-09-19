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سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب:

مريم حنفي
04:48 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الريال السعودي

الريال السعودي

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية عن سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل البنوك المصرية؛ إذ لم تشهد الأسعار أي تغير منذ بداية التعاملات ليسجل متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وجاء كما يلي: 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في بنك مصر 

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 

وصل سعر الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء و8.25 جينه للبيع. 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 

وعن سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس سجل في ختام التعاملات 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك المشرق 

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل بنك المشرق وصل إلى 8.13 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. 

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