أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-9-2023 في البنوك المصرية، إذ شهد ثباتا منذ بداية سبتمبر الجاري، ليبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء داخل البنك المركزي المصري 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

فيما بلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل ميد بنك 7.97 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الأربعاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه شراء و8.25 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وعن سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان بلغ 8.25 جنيه للبيع و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الريال السعودي داخل البنك التجاري الدولي إلى 8.18 شراء و8.25 جنيه بيع.