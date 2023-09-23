وفاة المخرج منير راضي عن عمر ناهز 80 عاما

توفى المخرج منير راضي، منذ قليل، عن عمر ناهز ثمانين عامًا، وذلك حسب ما أعلنت نقابة المهن السينمائية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقدمة تعازيها لجمهوره وأسرته وأصدقائه.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على المخرج منير راضي، ظهر اليوم بمسجد السلام بمدينة النصر، وسط حضور عائلته وأصدقائه.

وفاة المخرج منير راضي

ونعت نقابة المهن السينمائية، برئاسة مسعد فودة عبر حسابه بموقع «فيسبوك» المخرج الكبير بقولها: «نقابة المهن السينمائية تنعي الزميل المخرج منير راضي.. (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم».

نقابة السينمائيين تنعي المخرج منير راضي

وذكر البيان: «ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة الزميل المخرج منير راضي، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، الجنازة: اليوم السبت بعد صلاة الظهر بمسجد السلام، مدينة نصر».