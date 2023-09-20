نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة دينا الشربيني

نعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، السيدة «ليلى» والدة الفنانة دينا الشربيني، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، ومن المُقرر تشييع جثمانها، غدًا الخميس، من مسجد المشير بالقاهرة الجديدة.

بيان نقابة الممثلين عن والدة دينا الشربيني

وقالت نقابة الممثلين، في بيانٍ لها: «تنعى نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، وفاة السيدة ليلي السيد عبد الله؛ والدة الفنانة دينا الشربيني، وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمتها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون».

وفاة والدة دينا الشربيني

وكانت الفنانة دينا الشربيني، قد كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: ««إنَّ لله وإنَّا إليهِ راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبد الله».

وأضافت دينا الشربيني: «اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها».

وحرص عدد كبير من الفنانين، على نعي والدة الفنانة دينا الشربيني، منهم ريهام عبد الغفور، وصبا مبارك، وأحمد سعد وآخرين.