«الشعب الجمهوري» يوزع 2000 علبة حلوى المولد على الأكثر احتياجا بالقليوبية

احتفلت أمانة حزب الشعب الجمهوري بالقناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية بالمولد النبوي الشريف، إذ تناولت الاحتفالية عددا من الفقرات والكلمات الدينية، بحضور المهندس مصطفى أبو حجر الأمين المساعد لشئون التنظيم بالقليوبية، ومحمد ناجي زاهي الأمين المساعد لشئون الإعلام بالقليوبية، ومحمد النويشي عضو هيئة المكتب بالقليوبية.

حزب الشعب الجمهوري

وحضر الاحتفالية المهندس عماد الصباغ أمين التخطيط والتطوير بالقليوبية، ومحمد رامز أمين مركز القناطر الخيرية والسيد البدوي أمين قسم غرب شبرا الخيمة ومحمد الجندي أمين مركز قليوب، كما حضر عدد من القيادات الدينية والشعبية بمركز القناطر.

ووزعت أمانة حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية 2000 علبة حلوى بمناسبة المولد النبوي الشريف على قرى مركز ومدينة بنها، تحت إشراف مجدى مسعود الأمين المساعد لقطاع الشمال بالقليوبية.

وعملت أمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهوري، على إعداد وتجهيز عدد كبير من عبوات «حلوى المولد»، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا ودور رعاية الأيتام وذوي القدرات الخاصة، وذلك لمشاركتهم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.