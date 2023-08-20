ماستر كلاس لـ حسين فهمي بالدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

يعقد مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الأولى برئاسة الكاتب والسينارست محمد الباسوسي، في الفترة من 21 إلى 27 سبمتبر من الشهر المقبل، عددًا من الحوارات والفعاليات مع صانعي الأفلام والنجوم الذين سيكشفون مسيرتهم الفنية ومشاريعهم الراهنة.

ومن بين هذه الفعاليات والحوارات ماستر كلاس للفنان الكبير حسين فهمى، الذي تمتد مسيرته المهنية لأكثر من خمسة عقود، عمل خلالها كمساعد مخرج، كما مثّل في أكثر من 100 فيلم سينمائي ومسلسل تلفزيوني وعرض مسرحي، وعاد العام الماضى لمنصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد غياب دام 21 عامًا، وسيقام الماستر كلاس بالصالة الكبرى بصن رايز جاردن بيتش.

إلهام نجوم المستقبل وخلق مجال للتعاون الإبداعي

ويمنح مهرجان الغردقة لسينما الشباب للحاضرين فرصة للتعرف على عالم النجم حسين فهمي السينمائي عبر التفاعل معه بشخصه وعبر حكاياته ودروسه المهنية النابعة من تجربته الطويلة الثرية.

ويهدف الماستر كلاس إلى إلهام نجوم المستقبل وخلق مجال للتعاون الإبداعي، ويفتح مجالًا للمناقشات الحرّة والخلّاقة حول كيفية التعامل مع الأعمال السينمائية والإبداعية التي خاضها على نطاق ممتد لأكثر من 50 عاما.

وأكدت إدارة مهرجان الغردقة في بيانها، أن مشاركة حسين فهمي في الدورة المقبلة للمهرجان إضافة مهمة لفعاليات الدورة الأولى كونه يتمتع بسيرة مهنية مميزة، ويمتلك خبرات كبيرة أهلته للحصول على جوائز رفيعة من مختلف المهرجانات الدولية.