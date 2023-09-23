تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 23-9-2023 في مصر.. عيار 21 بكم؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 23-9-2023 في مصر بمحلات الصاغة المصرية خلال بداية التعاملات اليومية، حيث شهد سعر عيار 21 انخفاضاً ليسجل 2215 جنيه بدون مصنعية، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2531 جنيها خلال بداية التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

وترصد«الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت 23-9-2023 في مصر في بداية تعاملات اليوم بمحلات الصاغة، وفقاً لأخر تحديثات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقراراً بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، حيث سجل نحو 2320 جنيه للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعآ اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2215 جنيه للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1899 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1477 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لاخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-9-2023 تراجعاً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17720 جنيه للشراء، فيما سجلت الاونصة الذهبية 1925 دولار.