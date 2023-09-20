أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. استقرار ملحوظ

سجلت أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، استقرارا ملحوظا؛ وذلك تزامنا مع ثبات أسعار الذهب اليوم منذ بداية التعاملات الصباحية وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء والتي جاءت كما يلي:

أسعار سبائك الذهب في مصر

بلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 اليوم الأربعاء 12924 جنيها.

سجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام 257967 جنيها.

وصل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات 25847 جنيها.

بلغ سعر سبيكة الذهب 50 جراما 128984 جنيها.

وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب 20 جراما تسجل اليوم 51614 جنيها.

وعن سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام عيار 24 اليوم 13933 جنيها.

وبلغ سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام 26948 جنيها.