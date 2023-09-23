تداول 8 آلاف و552 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 552 شاحنة و162 سيارة، وشملت حركة الواردات 7 آلاف طن بضائع، 391 شاحنة و72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 1000 طن بضائع، 161 شاحنة و90 سيارة.

رحلات مكوكية «وصول وسفر»

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي: القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1800 طن بضائع و286 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهى آيلة، بريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 592 راكبا بموانيها.