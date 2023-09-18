«النقل»: تنفيذ 77% من أعمال المحطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا (صور)

تقدمت أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، أحد أهم المشروعات القومية والبوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، إذ تستخدم الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وأعمال التصدير والاستيراد، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، وتسهم في زيادة الدخل القومي.

تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص

وبحسب بيان عن وزارة النقل، بلغت نسبة التنفيذ بالمحطة 77%، وينفذها تحالف شركات وطنية مصرية وأجنبية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والدولي في مشروعات وزارة النقل، وذلك وفق تقرير لوزارة النقل.

تتكون المحطة من أرصفة بأطوال 1100 متر طولي، وأعمال تكريك الممر الملاحي التي يتم تنفيذها للوصول بالغاطس إلى 17 مترا، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة، كما تتمتع المحطة بظهير خلفي بمساحة إجمالية تصل إلى 810 آلاف متر مربع، يسمح لتداول البضائع العامة والحاويات والتمدد المستقبلي وإقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء.

أهمية المشروع

توجيهات مهمة أصدرتها قيادات وزارة النقل، لتنفيذ الأعمال بالمحطة وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر أحد أهم المشروعات القومية، نظرا لموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتارا.

ومن المخطط أن تستوعب المحطة من نصف مليون إلى 3 ملايين حاوية سنويا، إضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بنحو 7 ملايين طن، كما تسهم في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، وتعتبر المحطة بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد.