ورشة لتعلم الهيروغليفية بمتحف سوهاج القومي تزامنا مع ذكرى فك رموز حجر رشيد

نظم متحف سوهاج القومي ورشة لتعلم مبادئ اللغة المصرية القديمة، تضمنت عدة فعاليات موجهة إلى الأطفال، في إطار الاحتفال بذكرى فك رموز حجر رشيد ونشأة علم المصريات، والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام.

فك رموز حجر رشيد

ففي عام 1822، نجح عالم المصريات الفرنسي جان فرانسوا شامبليون، في فك الرموز المصرية القديمة المكتوبة على حجر رشيد بثلاث لغات مختلفة لتكشف أسرار اللغة المصرية القديمة.

ورشة لتعلم اللغة المصرية القديمة

تضمنت فعاليات ورشة العمل لتعليم مبادئ اللغة المصرية القديمة عدة أنشطة استهدفت تعريف الأطفال «الخط الهيروغليفي» وكيفية رسم الحروف الهيروغليفية.

كما تحدثت الورشة عن حجر رشيد ومساهمة فك رموزه واكتشافه بمعرفة اللغة المصرية القديمة، حيث مكن علماء الآثار من معرفة المخطوطات والكتابات القديمة ونقوش المعابد.

ونظمت ورش العمل رحلات إلى طلاب المدارس، وشارك بها أكثر من 30 طفلًا.