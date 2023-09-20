محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حركه تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض، وتصعيد عدد من القيادات لضخ دماء جديدة ودفع عجلة العمل.

وقال محافظ الجيزة، إنّ القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ولتنظيم العمل وضبط منظومة التعليم وللارتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة وللصالح العام، وجاءت الحركة التي اعتمدها محافظ الجيزة بحضور أشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت 43 قيادة كما يلي.

حركة التنقلات

شملت الحركة تكليف كلا من «سهير عبدالرحمن وقاد وهبة مديرا لإدارة شمال الجيزة التعليمية، ومحمد خضرى بدر عبدالبر وكيلا للإدارة»، «محمد فايز عباس عبدالرحيم مديرا لإدارة العمرانية التعليمية ، وسهام كمال أحمد عطوة وكيلا للإدارة»، «عاطف محمد إبراهيم عبدالسلام مديرا لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، وخالد حسن عباس حسين وكيلا للإدارة»، «خالد عبدالسلام بكر عبدالعال الجبالى وكيلا لإدارة الوراق التعليمية»، «محمد محمود إبراهيم عزوز وكيلا لإدارة أطفيح التعليمية»، «أمل حنفى محمود عثمان وكيلا لإدارة أبوالنمرس التعليمية»، «خالد عبدالعزيز عبدالعال البحيرى مديرا لإدارة البدرشين التعليمية وأيمن عبدالرحيم محمد رشوان وكيلا للإدارة»، «هانى طلعت عبدالعزيز محمد وكيلا لإدارة العياط التعليمية»، «هيام حمدى لطفى وكيلا لإدارة الشيخ زايد التعليمية»، «أسامة نوح رياض على مديرا لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية وأمال على محمد على وكيلا للإدارة»، «سحر مصطفى سليم محمد لتسيير أعمال مدير عام الشئون التنفيذية».

كما شمل القرار تجديد تكليف «عبدالمقصود السعيد إبراهيم مديرا لإدارة جنوب الجيزة التعليمية»، «هالة كمال عباس محمد مديرا لإدارة الدقى التعليمية وإيمان عزت السيد على وكيلا للإدارة»، «حنان محمد محمد موسى مديرا لإدارة العجوزة التعليمية وهدى محمد أحمد عبدالعال وكيلا للإدارة»، «خالد عبدالحميد عثمان عبدالحميد مديرا لإدارة الهرم التعليمية وشرين فؤاد عبدالقادر وكيلا للإدارة»، «ياسر سيف النصر علي عكاشة مديرا لإدارة الصف التعليمية ومحمد كامل يس وكيلا للإدارة»، «فاتن عبدالرازق رزق حسن مديرا لإدارة 6 أكتوبر التعليمية وأحمد شفيق مصطفى وكيلا للإدارة»، «صبحي ظريف سعد وكيلا لإدارة أوسيم التعليمية».

وشمل القرار تجديد تكليف «نجوى محمد عبدالمعطى عبدالحميد مديرا لإدارة كرداسة التعليمية وداليا زكريا محمود نصر وكيلا للإدارة»، «مروان سعد أحمد غراب مديرا لإدارة منشأة القناطر التعليمية ومصطفى سيد محمود الطحاوى وكيلا للإدارة»، «السيد عاشور محمد على مديرا لإدارة أبوالنمرس التعليمية»، «محمد قطب فرحات محجوب مديرا لإدارة الحوامدية التعليمية ويحى حمدى مرتجع شميله وكيلا للإدارة»، «عبدالتواب على أمين مديرا لإدارة العياط التعليمية»، « يوسف رياض على عبدالعاطى مديرا لإدارة الواحات البحرية التعليمية، وأحمد جمعة أحمد كعباره وكيلا للإدارة».

كما شمل القرار تعديل تكليف «عبداللاه محمد رشوان وكيل إدارة أبوالنمرس التعليمية إلى وكيل إدارة جنوب الجيزة التعليمية»، «مجدي محمد غنيمي مدير إدارة الشيخ زايد التعليمية إلى مدير إدارة الوراق التعليمية »، «أيمن كمال أحمد متولي مدير إدارة أوسيم التعليمية إلى مدير إدارة أطفيح التعليمية»، «محمد يحيى فريد محمود حبشي مدير إدارة بولاق الدكرور التعليمية إلى مدير إدارة أوسيم التعليمية»، «عزة عبدالفتاح عبدالنبي هريدي مدير إدارة الوراق التعليمية إلى مدير إدارة الشيخ زايد التعليمية»، لمدة عام أو لحين الإعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية أيهما أقرب، وذلك لجميع القرارات.

ووجّه محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة، ببدء العمل بالقرار من تاريخه، على أن تلغى جميع التكليفات السابقة للقرار، ويعود الملغى تكليفهم إلى عملهم الأصلي طبقا لصحيفة الأحوال، والتشديد على المكلفين والمعدل تكليفهم بسرعة تسلم مواقع العمل الجديدة ومباشرة مهامهم الخاصة بالاستعداد لاستقبال العام الدراسي، والمرور الدوري على المدارس للتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانات والتجهيزات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد.