محافظ الجيزة يوجّه المديريات بتخفيف «السبلايز»: راعوا أولياء الأمور

طالب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور اليومي على المدارس خلال اليوم الدراسي والتعامل الفوري مع أي معوقات، والتأكد من توافر عناصر السلامة والأمان للطلاب، بالتعاون مع المراكز والاحياء والجهات المعنية، والتنسيق مع المدارس والتأكيد عليهم، لتخفيف المتطلبات الدراسية من الأدوات والمستلزمات المكتبية وغيرها «السبلايز» لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس

وقال محافظ الجيزة، خلال اجتماع موسع عقده مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، للوقوف على مستوى التجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والاطلاع على نسب تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس، إنّ الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بالمنظومة التعليمية وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية، وصولا إلى نظام تعليم عصري يرقى إلى أحدث المعايير العالمية وتطوير عملية التدريس والتعلم لضمان التأكد من تحصيل الطلاب للمناهج التعليمية، جنبا إلى جنب مع دمج وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد راشد، اتخاذ العديد من الخطوات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وعلى رأسها دخول 28 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 362 مليون جنيه، وتضم 699 فصلا دراسيا، لافتا إلى الانتهاء من إجراء 125 مشروع صيانة شاملة لمدارس بتكلفة 347 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما تم ضخه لاستقبال العام الدراسي الجديد لنحو 710 ملايين جنيه، ما يعكس حجم الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة لرفع كفاءة المنظومة بالكامل، إلى جانب ما تقوم به حاليا المدارس والإدارات التعليمية في إجراء الصيانات البسيطة للديسك المدرسي ووسائل التعلم والإنارة ودورات المياة وكل ما يخص العملية التعليمية من الموارد الخاصة بهم لتوفير سبل الراحة للطلاب.

تقليل الكثافات داخل الفصول

وخلال اللقاء، كلّف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم، باستغلال بعض المكاتب الإدارية كفصول تعليمية لتقليل الكثافات داخل الفصول، مؤكدا دعم احتياجات المدارس بنحو 2000 ديسك مدرسي جار توزيعهم من خلال هيئة الأبنية التعليمية، إضافة إلى 2883 ديسك مدرسي إضافي من مدارس التعليم الفني، يتم توزيعها من خلال مديرية التربية والتعليم لسد أي احتياجات طارئة للمدارس ذات الكثافات الطلابية العالية.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أنّ العام الدراسي الجديد يشهد دخول نحو 3 ملايين طالب بمدارس محافظة الجيزة، ما يتطلب رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان الظهور بالشكل الأمثل، مشددا على تنفيذ التجهيزات التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وتواجد المشرفين لمنع التزاحم والتأكيد على التواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس حرصا على السلامة العامة للطلاب.

وشدد المحافظ على استمرار المرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات التي تم تنفيذها في جميع المدارس من الخارج والداخل من أعمال الإنارة ودورات المياه والنوافذ، والتأكد من تغطية البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافة العامة، مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق وخزانات المياه والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء عقب انتهاء اليوم الدراسي، ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولا بأول بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبمتابعة جهود هيئة النظافة والتجميل والخاصة بتفريغ صناديق القمامة من داخل المدارس وبمحيطها بصفة يومية منعا لتراكم المخلفات حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

واستمع محافظ الجيزة إلى مقترحات مديري الإدارات التعليمية، وناقش أبرز العقبات التي تواجههم ووجّه بسرعة حلها، مع التشديد على ضرورة التواصل الدوري مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وغرفة العمليات والتنسيق للتعامل الفوري حيال أي أحداث طارئة، مشددا على ضرورة تعظيم دور مجالس الآباء والأمناء لحل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والاستفادة من دور المجتمع المدني في تحسين البنية التعليمية داخل المدارس بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

من جانبه، قدّم أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة، الشكر لمحافظ الجيزة لاهتمامه بالعاملين في المنظومة التعليمية، وتوفير احتياجاتهم لضمان انتظام العملية التعليمية وتحسين مستوى الطلاب، مشيرا إلى الانتهاء من الصيانات البسيطة بجميع المدارس، واستلام 80% من الكتب الدراسية وتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس، وجار استكمال أعمال الاستلام للكتب.

ولفت إلى اعتماد جدول لدخول الصفوف الدراسية تدريجيا في الأسبوع الأول لتلاشي حدوث تداخل بين المراحل التعليمية بحيث يكون يوم الأحد 1-10 بدء دخول الصفوف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي، ويوم الإثنين 2-10 الصفوف الثاني الابتدائي والثاني الإعدادي والثاني الثانوي، ويوم الثلاثاء 3-10 دخول الصفوف الثالث الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي ويوم الأربعاء 4-10 الصف الرابع الابتدائي، ويوم الخميس 5-10 الصفوف الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي، مع تواجد الصفوف الدراسية السابق ذكرها بانتظام يوميا بعد دخولها، كما جرى التشديد على الالتزام بتطبيق فاصل زمني بين دخول وخروج الطلاب في المدارس التي بها اكثر من فترة دراسية.