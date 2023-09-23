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محافظة الأقصر: تقييم الأعمال المشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
02:02 م | السبت 23 سبتمبر 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

اجتمع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باللجنة التنفيذية في ختام أعمالها لتقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية والمقدمة بمحافظة الأقصر للعام الثاني على التوالي.

تناول الاجتماع اعتماد ترشيحات المشروعات فى الفئات الستة للعرض على اللجنة العليا لاعتماد التقرير النهائي، إذ ناقش محافظ الأقصر مع أعضاء اللجنة المشروعات المرشحة للفوز، مؤكدا أهمية الأفكار المطروحة واستمرارية عمل المشروعات التي تصب غالبيتها في التنمية المستدامة.

المشروعات الخضراء الذكية

ثمن محافظ الأقصر، جهود وأعمال اللجنة وجهود جميع المشاركين من أبناء المحافظة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التي حددتها المبادرة المطروحة.

الفئات الستة في المبادرة

وتضم الفئات الستة فئة المشروعات الكبيرة، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

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