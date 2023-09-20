استقرار سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 20-9-2023

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20-9-2023 في البنوك المصرية، في ظل توقعات باستمرار استقرار الأسعار حتى نهاية تعاملات البنوك المصرية غدا الخميس، وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وأوضح الموقع أنّ سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20-9-2023 في البنوك المصرية يسجل 99.83 جنيه للشراء و100.28 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 98.99 جنيه للشراء و99.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما يبلغ سعر الدينار الكويتي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 100.24 جنيه للبيع و99.63 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي يسجل اليوم الأربعاء 100.38 جنيه بيعا و97.30 جنيه شراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي داخل بنك الإسكندرية يبلغ 96.60 جنيه شراء و100.24 جنيه بيعا.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

كما يبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية 96.09 جنيه للشراء و99.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

بينما يسجل سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 98.09 جنيه للشراء و100.24 جنيه للبيع.