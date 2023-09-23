«صحة مطروح» تطلق حملة لتنظيف وتزيين الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه في إطار أعمال مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير مراكز ووحدات الرعاية الأولية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، بالاهتمام بوحدات ومراكز صحة الأسرة في المحافظات ومنها مطروح، إطلاق حملة نظافة وتزيين الوحدات الصحية للرعاية الأساسية.

حملة نظافة وتزيين الوحدات الصحية

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه جرى تدشين حملة لنظافة وتزيين وحدات ومراكز صحة الأسرة ضمن مبادرة الرئيس لتطوير مراكز ووحدات الرعاية الأولية بالمحافظة، وهي ما تعرف بالوحدات الصحية، وذلك على مدار يومين بدءا من السبت 23 سبتمبر، تحت إشراف الدكتورة مروة عبد المنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

تطوير الوحدات لتقديم خدمات للمواطنين

وأضاف وكيل صحة مطروح، في بيان، أن تطوير الوحدات الصحية يأتي في إطار الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين في الأحياء السكنية والقرى، من الرعاية الأساسية وتوقيع الكشوفات الطبية على المرضى وصرف الأدوية وغيرها.