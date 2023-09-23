«زراعة كفر الشيخ»: كبس 47 ألف فدان قش أرز للحفاظ على البيئة

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أن الآلاف من مزارعي الأرز الشعير في كفر الشيخ، قاموا بـ«كبس قش الأرز» على مساحة بلغت بنحو 47 ألف فدان قش، مشيرا أن عملية تحويل القش إلى «بالات»، تساهم في توفيره كعلف دائم للحيوانات، كما يساهم وبشكل كبير في الحد من التغيرات المناخية، حال عدم لجوء المزارعين لحرق قش الأرز بالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك.

وقت وتكلفة كبس قش الأرز

وأوضح «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية «كبس قش الأرز» وتحويلها إلى «بالات » عبر الميكنة الزراعية تتم بسهولة ويسر، حيث يستغرق الفدان الواحد لتحويله من قش إلى بالات ساعتين فقط، ليصبح بعد ذلك علف طوال العام دون تكلفة مالية كبيرة.

وأشار أيضا إلى أن كبس فدان قش الأرز يتكلف نحو مبلغ 750 جنيها، بواقع 4 جنيهات لكل بالة قش، لافتاً أن قش الأرز في كفر الشيخ، متوفر بكميات كبيرة خلال زراعة هذا الموسم الحالي، إذ بلغ الحصاد نحو 338 ألف فدان أرز شعير، تنتج من هذا المحصول نحو 42% من المساحات المنزرعة على نطاق محافظات الجمهورية.