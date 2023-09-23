ضبط 1956 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني للسيارات خلال 24 ساعة

تمكنت الحملات المرورية من تحرير 1965 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، و916 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 57 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، خلال 24 ساعة.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ووفقًا لقانون المرور، فإن العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، تتضمن سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 وتصل إلى 1500 جنيه، كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة.