أفضل مطار في العالم سيتخلى عن جوازات السفر.. «المرور بالبيانات البيومترية»

أعلن مسؤولون في سنغافورة، أن مطار شانجي سيقدم تصاريح هجرة آلية تسمح للمسافرين بمغادرة البلاد دون جوازات سفر، بدءًا من عام 2024، وذلك اعتمادًا على استخدام البيانات البيومترية فقط، والاستغناء عن جوازات السفر.

التغييرات ستُقلّل حاجة الركاب إلى تقديم وثائق سفرهم بشكلٍ متكرّر

ونقلت «سي إن إن» عن جوزفين تيو وزيرة الاتصالات في سنغافورة، أن البلاد ستكون واحدة من الدول القليلة الأولى في العالم التي تقدم تصريحًا آليًا للهجرة من دون الحاجة لجواز سفر مشددة على أن التغييرات ستُقلّل حاجة الركاب إلى تقديم وثائق سفرهم بشكلٍ متكرّر عند نقاط الاتصال، وتسمح بمعاملة أكثر سلاسة وملاءمة.

البيانات البيومترية تشمل التعرف الآلي على الأفراد

وبحسب موقع الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر فان البيانات البيومترية تشمل التعرف الآلي على الأفراد استنادًا إلى سماتهم البيولوجية والسلوكية وأن البيانات البيومترية بمثابة توقيعات بشرية فريدة يمكن قياسها، وقد تشمل بصمات الأصابع ومسح قزحية العين أو طريقة الفرد في فعل شيء ما مثل الطريقة التي يسير أو يكتب بها معتبرة أنها إحدى أكثر الوسائل الموثوقة لإثبات الهوية المتاحة في حوزتنا، وأنه من الصعب للغاية تزييفها.

ويُصنف مطار شانجي في سنغافورة كأفضل مطار في العالم، وواحد من المطارات الأكثر ازدحامًا، حيث يخدم أكثر من 100 شركة طيران تحلق إلى 400 مدينة بـ100 دولة حول العالم.