غلق كوبري الفطيم أمام القادمين من مدينة نصر باتجاه الدائري لمدة 10 أيام

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر.

وقالت إدارة المرور في بيان، إنه يجري تنفيذ أعمال الحفر الطولي أمام المجمع الأمني، ما يستلزم الغلق الكلي لمسطح كوبري الفطيم أمام القادمين من مناطق مدينة نصر في اتجاه الطريق الدائري، مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه مطلع كوبري الفطيم، وعدم استكمال اتجاه الطريق الدائري، بداية من الساعة 12:30 صباح بعد غد الاثنين، ولمدة 10 أيام ليلاً ونهاراً.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.