مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مهندس بديوان عام محافظة بني سويف

حددت محافظة بني سويف، موعد الاختبارات الخاصة بالمهندسين المتقدمين لشغل وظيفة مهندس بديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية.

وكانت محافظة بني سويف، قد أعلنت في 20 أغسطس الماضي، عبر الصفحة الرسمية للمحافظة وموقعها الإلكتروني، عن حاجتها لمهندسين للعمل في التخصصات المختلفة التي يحتاجها الديوان العام والوحدات المحلية في أقسام وتخصصات «مهندس مدني، وتخطيط عمراني، وعمارة، وكهرباء، واتصالات (IT)».

مواعيد اختبارات المهندسين بديوان عام محافظة بني سويف

وبلغ عدد المهندسين المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها 289 مهندسًا، وستبدأ محافظة بني سويف، غدًا الأحد من الساعة الواحدة ظهرًا، اختبارهم بمقر كلية الهندسة بجامعة بني سويف، شرق النيل.

كما أوضحت المحافظة، في بيان لها، أن عقد المقابلات الشخصية سيتم على مدار يومين بمقر ديوان عام المحافظة بشارع كورنيش النيل، من الساعة 10 صباحًا، على مجموعتين الأولى، يوم الاثنين 25 سبتمبر، والثانية يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري.