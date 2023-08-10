وظائف شاغرة بمنطقة بني سويف الأزهرية.. تعرف عليها

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف، عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة بمنطقة بني سويف الأزهرية، والإدارات التعليمية الأزهرية المختلفة، وفق شروط معينة وإجراءات، حيث بدأ التقديم في 7 أغسطس ويستمر حتى 21 أغسطس الجاري.

وظائف شاغرة بمنطقة بني سويف الأزهرية

وشملت الوظائف الشاغرة التي أتاحتها منطقة بني سويف الأزهرية كالتالي:

أولاً: موجه عام وأول بالتخصصات الأتية للعام الدراسي 2023/ 2024 موجه عام: مواد فلسفية بالمنطقة، حاسب ألي بالمنطقة، تربية فنية بالمنطقة، لغة فرنسية بالمنطقة، وموجه أول مواد فلسفية، وحاسب آلي وتربية فنية ولغة فرنسية.

ثانيا: موجه بالتخصصات الأتية للعام الدراسي 2023/ 2024 بالإدارات الأزهرية المختلفة: موجه دراسات اجتماعية بإدارة الفشن التعليمية، وموجه لغة فرنسية بإدارة ناصر التعليمية وإهناسيا التعليمية، وموجه علوم بإدارة سمسطا التعليمية.

الشروط الواجب توافرها للوظائف الشاغرة بمنطقة بني سويف الأزهرية

ويتطلب التقديم للوظائف الشاغرة بمنطقة بني سويف الأزهرية عدد من الشروط الواجب توافرها وهي:

1 ــ الحصول على مؤهل عالٍ مناسب

2 ــ بالنسبة لموجه عام، يجب أن يكون حاصلًا على وظيفة معلم كبير، حسب المسمى على الكادر ويعمل بالتوجيه في الوظيفة الأدنى.

3 ــ بالنسبة لموجه أول، يجب أن يكون حاصلُا على وظيفة معلم خبير حسب المسمى على الكادر ويعمل بالتوجيه في الوظيفة الأدنى.

4 ــ بالنسبة لموجه بالإدارة، يجب أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول أ حسب المسمى على الكادر.

5 ــ أن يكون حاصلًا على إجازة التأهيل التربوي للمؤهل غير التربوي.

6 ــ الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط ما بين75 إلى 90 درجة، على الأقل عن العامين السابقين للترقية.

7 ــ ألا يكون محالُا للتحقيق، أو يكون قد وقع عليه جزاء بالخصم أكثر من 10 أيام متصلة أو10أيام منفصلة خلال عام الترشيح للوظيفة، أو جزاء بالإبعاد عن الأعمال الإشرافية والقيادية.

8 ــ أن يكون المتقدم على رأس العمل.

الأوراق المطلوبة للوظائف الشاغرة بمنطقة بني سويف الأزهرية

ويتطلب التقديم للوظائف الشاغرة بمنطقة بني سويف الأزهرية، عدد من المستندات المطلوبة و من يرغب في شغل الوظيفة عليه التقدم بطلب باسم السيد صاحب الفضيلة/ رئيس الإدارة المركزية مرفق به الأتي:

1 ــ بيان حالة وظيفي معتمد من المعهد.

2ــ بيان حالة إلكتروني معتمد من إدارة الشئون الوظيفية بالمنطقة.

3 ــ بيان بالإجازات و الجزاءات عن أخر عامين.

4 ــ صورة آخر تقريرين فني سنوي.

5 ــ تسلم طلبات المتقدمين إلى إدارة التنسق بالمنطقة بداية 7 أغسطس حتى 21 أغسطس الجاري.